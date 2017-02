Natürlich wird es Stimmen geben, die den heute vorgelegten Gesetzentwurf der SPD verteufeln werden, weil dahinter wieder ein massiver Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Unternehmen befürchtet wird. Auf den ersten Blick sieht es auch danach aus. Schließlich wollen die Sozialdemokraten eine faktische Beschränkung der Managergehälter erreichen und auch dass Boni einbehalten werden können, wenn der Erfolg für ein Unternehmen ausbleibt.

Natürlich stellt sich sogleich die Frage, warum haben beispielsweise die Gewerkschaften und der sozialdemokratische Ministerpräsident von Niedersachsen Stefan Weil im Fall von VW nicht schon früher so gehandelt? Sitzen sie doch im Aufsichtsrat. Dort hätten sie doch bei Zeiten eingreifen können, um die bekennt gewordenen Auswüchse zu verhindern.

Doch dieses einfache Bild verkennt die Tatsache, dass die kooperative Struktur des deutschen Mitbestimmungsrechts solche Auseinandersetzungen kaum zulässt. Eine Konfrontation der Arbeitnehmerseite mit den Arbeitgebern in den Aufsichtsräten hat den jeweiligen Unternehmen selten wirklich gutgetan. Das Ziel ist ja gerade die Zusammenarbeit beider Seiten im Interesse des Unternehmens und nicht die Konfrontation. Deshalb sind die Aufsichtsräte nicht das richtige Organ für solche Entscheidungen.

Ein gewisser Charme des SPD-Vorstoßes

Vor diesem Hintergrund hat der erneute Vorstoß der SPD auch einen gewissen Charme, der die öffentliche Diskussion über die Managergehälter sicherlich beflügeln wird, weil er maßgeblich auf die Frage der tatsächlichen Verantwortung abzielt. Im Unterschied zu Eigentümer-geführten Unternehmen sind die Manager in Aktiengesellschaften von der Haftung weitgehend freigestellt.

Sie müssen also nicht wirklich die Konsequenzen ihrer Entscheidungen fürchten, geschweige denn dafür haften. Das Nachsehen haben nur die Eigentümer, also die Aktionäre. Sie sind es deshalb auch, die nach dem SPD-Vorstoß die Regeln und vor allem die Proportionen für die jeweiligen Managergehälter in den Hauptversammlungen festlegen sollen.

Nicht die Politik, sondern die Eigentümer entscheiden. Daneben soll die steuerliche Absetzbarkeit dieser Vergütungen beschränkt werden. Das dürfte inhaltlich zu einem Knackpunkt werden, weil das Steuerrecht bislang keine Beschränkungen auf Aktiengesellschaften kennt. Und nicht zuletzt soll es eine Regelung zum Einbehalt der erfolgsorientierten Boni im Fall des Misserfolgs geben.

Von einem Eingriff in die unternehmerische Freiheit kann daher keine Rede sein

Kein schlechter Schachzug. Im Gegenteil. In der öffentlichen Debatte wird es die Union schwer haben, sich dagegen zu wehren, denn die SPD hat die Stellschrauben so gesetzt, dass nicht der Gesetzgeber oder die Politik, sondern die Eigentümer das letzte Wort haben werden. Von einem Eingriff in die unternehmerische Freiheit kann daher keine Rede sein.

Allein auch die SPD muss sich fragen lassen, warum sie erst jetzt wieder damit kommt. Denn im Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2013 stand das in den Grundzügen alles schon drin.

