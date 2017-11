In New York hat ein Mann mit einem Kleinlaster Passanten angefahren und dabei acht Menschen getötet.

Elf weitere wurden verletzt, darunter eine Deutsche. Der 29-jährige Täter fuhr laut Polizeiangaben eineinhalb Kilometer weit über einen Fahrradweg in Manhattan und kam erst durch einen Zusammenstoß mit einem Schulbus zum Stehen. Als er aus seinem Fahrzeug ausstieg, rief er laut Zeugenaussagen "Gott ist groß" auf arabisch, bevor er von der Polizei angeschossen wurde. Der Mann befindet sich nun im Krankenhaus.



Medienberichten zufolge stammt der Täter aus Usbekistan und hielt sich seit 2010 legal in den USA auf. New Yorks Bürgermeister de Blasio sprach von einem feigen Terrorangriff. Präsident Trump erklärte, seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Familien. Er kündigte an, die Einreisekontrollen zu verschärfen.



Der Anschlag wurde international verurteilt. Auch die Bundesregierung drückte ihr Entsetzen und ihr Mitgefühl aus.