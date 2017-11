In New York hat ein Mann einen Terroranschlag mit einem Kleinlaster verübt und dabei acht Menschen getötet.

Die Gewalttat ereignete sich im Stadtteil Manhattan. Der Täter fuhr einen Pick-Up-Truck und lenkte das Fahrzeug auf einen Radweg. Dort erfasste der Kleinlaster mehrere Personen, bevor er mit einem Schulbus zusammenstieß. Die Polizei schoss den Mann nieder, als er das Fahrzeug verließ. Der Täter ist im Krankenhaus, sein Zustand ist kritisch.



Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich bei dem Mann um einen 29-Jährigen handeln, der aus Usbekistan stammt und seit 2010 in den USA lebt - mit einer Green Card, also einer Aufenthaltserlaubnis. Die "New York Times" berichtet, der Mann sei den Sicherheitsbehörden bekannt gewesen. Nach mehreren Berichten soll er "Allahu Akbar" - Arabisch für "Gott ist groß" - gerufen haben, als er aus dem Fahrzeug ausstieg.



US-Präsident Trump bezeichnete die Gewalttat bei Twitter als "terroristischen Anschlag" und kündigte an, die Einreisekontrollen zu verschärfen. Auch New Yorks Bürgermeister de Blasio sprach von einem "feigen Anschlag". International löste die Tat Bestürzung aus. UNO-Generalsekretär Guterres erklärte am Sitz der Vereinten Nationen, man sei mit dem Herzen bei den, Zitat, "Menschen unserer großartigen Gastgeberstadt". Frankreichs Präsident Macron teilte mit, der Kampf für die Freiheit vereine sein Land und die USA - mehr denn je.



Inzwischen wurde bekannt, dass sich unter den Todesopfern fünf Argentinier und eine Belgierin befinden.