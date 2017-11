In New York hat ein Mann einen Terroranschlag mit einem Kleinlaster verübt.

Dabei wurden acht Menschen getötet und elf weitere verletzt. Der Täter rammte mit seinem Fahrzeug in Manhattan Radfahrer und Fußgänger und stieß schließlich mit einem Schulbus zusammen. Die Polizei schoss den Mann nieder; er liegt verletzt im Krankenhaus.



Unbestätigten Berichten zufolge handelt es sich bei dem Täter um einen 29-Jährigen, der aus Usbekistan stammt und seit 2010 legal in den USA lebt. Er soll "Allahu Akbar" - Arabisch für "Gott ist groß" - gerufen haben, als er aus dem Fahrzeug ausstieg. Unter den Toten sind fünf Argentinier und eine Belgierin.



US-Präsident Trump erklärte, seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Familien. Er kündigte an, die Einreisekontrollen zu verschärfen.



Die Bundesregierung drückte ihr Entsetzen und ihr Mitgefühl aus. UNO-Generalsekretär Guterres erklärte, man sei mit dem Herzen bei den Menschen in New York. Frankreichs Präsident Macron teilte mit, der Kampf für die Freiheit vereine sein Land und die USA - mehr denn je.