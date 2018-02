Bundesaußenminister Gabriel hat den zurückgetretenen SPD-Vorsitzenden Schulz wegen seiner Äußerungen zu dessen Aussehen um Entschuldigung gebeten.

Gabriel sagte der Zeitung "Die Zeit", dies habe er zunächst per SMS und anschließend noch einmal persönlich getan. Ob Schulz die Entschuldigung angenommen hat, wurde nicht bekannt.



Grund für Gabriels umstrittene Äußerung war ein Streit um das Amt des Außenministers, das Schulz in einer großen Koalition zunächst für sich beansprucht hatte. Gabriel hatte dazu gesagt, seine Tochter habe ihn mit den Worten getröstet, dass er dann mehr Zeit für die Familie habe. Das sei doch besser als - so wörtlich - Zeit mit "dem Mann mit den Haaren im Gesicht".

Diese Nachricht wurde am 14.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.