Der Marburger Bund hat die Bundesländer aufgefordert, Notaufnahmen an ihren Krankenhäusern trotz neuer, strenger Vorgaben zu erhalten.

Auch die Menschen in strukturschwachen Gebieten hätten einen Anspruch darauf, im Notfall schnell und gut versorgt zu werden, sagte der Gewerkschaftsvorsitzende Henke bei der Hauptversammlung in Erfurt. Grund der Äußerung ist ein Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses, dem höchsten Entscheidungsgremium im Gesundheitswesen. Das Gremium hatte entschieden, dass rund 630 Klinken künftig keine Zuschläge zur Notfallversorgung mehr bekommen, weil sie Mindestvorgaben nicht erfüllten. Henke kritisierte, bei dem Beschluss habe es an Transparenz gefehlt.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.