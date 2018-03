In Washington und vielen anderen Städten weltweit haben Hunderttausende junge Menschen gegen Waffengewalt demonstriert.

Der "Marsch für unsere Leben" war eine Reaktion auf den Amoklauf von Parkland in Florida mit 17 Toten im vergangenen Februar. Überlebende Jugendliche gehörten zu den Organisatoren der Großdemonstration in Washington. Die vorwiegend jungen Demonstranten fordern strengere Waffengesetze und Kontrollen. Auf Plakaten stand unter anderem: "Schützt die Kinder, nicht die Waffen" oder "Die NRA hat Blut an ihren Händen". Auch Popstars wie Miley Cyrus waren dabei. In den USA sterben jedes Jahr mehr als 300.000 Menschen durch Schusswaffen.



Auch in anderen amerikanischen Großstädten wie Boston, Chicago und Los Angeles und in vielen europäischen Städten gab es Kundgebungen unter demselben Motto, in Deutschland unter anderem in Berlin, Hamburg und München. Weltweit waren mehr als 800 Veranstaltungen geplant.



Das Weiße Haus in Washington erklärte, man begrüße es, dass so viele mutige junge Amerikaner heute ihr Recht auf freie Meinungsäußerung ausübten. Die Kinder zu schützen, sei Präsident Trump sehr wichtig. Als Reaktion auf die Bewegung gegen Waffengewalt hatte US-Justizminister Sessions gestern ein Gesetz zum Verbot bestimmter Schnellfeuereinrichtungen vorgelegt. Mit den so genannten Bump Stocks können halbautomatische Waffen so schnell abgefeuert werden wie Maschinengewehre. Sessions erklärte, das Verbot sei ein wichtiger Schritt, um Waffengewalt einzudämmen.



