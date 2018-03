In der US-Hauptstadt Washington hat eine Großdemonstration gegen Waffengewalt begonnen.

Zehntausende vorwiegend junge Menschen haben sich schon seit dem Vormittag in der Stadt versammelt. Sie fordern strengere Waffengesetze und Kontrollen. Auf Plakaten steht unter anderem: "Schützt die Kinder, nicht die Waffen" oder "Die NRA hat Blut an ihren Händen". Zu den Organisatoren gehören Überlebende des Massakers an einer Schule aus Parkland im Bundesstaat Florida, an der Mitte Februar 17 Menschen getötet wurden.



Der "March for our lives" - "Marsch für unsere Leben" - steht unter dem Motto "Nie wieder". In mehreren hundert weiteren Städten der USA und auch in anderen Ländern sind ähnliche Demonstrationen geplant, in Deutschland unter anderem in München, Berlin und Hamburg.



In Washington erwartet die Polizei bis zu einer halben Million Teilnehmer. Popstars wie Miley Cyrus und Ariana Grande wollen auftreten. Alle angekündigten Redner sind unter 20 Jahre alt, schreibt die Washington Post. In Boston wurden ältere Teilnehmer von den Organisatoren gebeten, am Rand oder am Ende des Demonstrationszuges zu gehen, wie der Sender CNN berichtete.



Offenbar als Reaktion auf die Bewegung gegen Waffengewalt legte die US-Regierung gestern ein Gesetz zum Verbot bestimmter Schnellfeuervorrichtungen vor. Mit den so genannten Bump Stocks können halbautomatische Waffen so schnell abgefeuert werden wie Maschinengewehre. Justizminister Sessions erklärte, das Verbot sei ein wichtiger Schritt, um Waffengewalt einzudämmen.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.