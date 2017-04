Das Thema Klimaschutz stand im Mittelpunkt der ersten weltweiten Proteste gegen eine zunehmende Einschränkung von Wissenschaft und Forschung.

Demonstrationen gab es unter anderem in Tokio, Melbourne und Wellington. Bei einem Protestmarsch in der neuseeländischen Hauptstadt hieß es, der Klimawandel sei seit vielen Jahren Gegenstand sogenannter alternativer Fakten. Insbesondere der Kurswechsel der US-Regierung beim Klimaschutz habe die Wissenschaftler weltweit in Aufruhr versetzt.



Aktionen sind in mehr als 500 Städten geplant, darunter Berlin, Heidelberg und Freiburg. Die Hauptveranstaltung des sogenannten "Marschs für die Wissenschaft" findet in Washington statt. Forscher aus den USA haben die Aktionen initiiert. Dort wächst seit dem Amtsantritt von Präsident Trump die Sorge, dass wissenschaftliche Erkenntnisse wie etwa jene über den Klimawandel zunehmend in Frage gestellt und Umweltbehörden sowie Forschungsstätten behindert oder gar geschlossen werden.