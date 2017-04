Das Thema Klimaschutz steht im Mittelpunkt vieler internationaler Proteste gegen eine zunehmende Einschränkung von Wissenschaft und Forschung.

Bei ersten Kundgebungen in Japan, Neuseeland und Australien hieß es, der Klimawandel sei seit vielen Jahren Gegenstand alternativer Fakten. Insbesondere der Kurswechsel der US-Regierung beim Klimaschutz habe die Wissenschaftler weltweit in Aufruhr versetzt. Wissenschaftler aus den Vereinigten Staaten hatten die Aktionen unter dem Motto "March for Science" initiiert.



Insgesamt sind Aktionen in mehr als 500 Städten weltweit geplant. Die Hauptkundgebung findet in Washington statt. In Deutschland sind Demonstrationen unter anderem in Berlin, Heidelberg und Freiburg angemeldet.