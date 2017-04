Kanada bereitet die Legalisierung von Marihuana vor.

Die Regierung in Ottawa reichte einen Gesetzentwurf ein, wonach Erwachsene künftig bis zu 30 Gramm der Droge besitzen dürfen. Demnach sollen zuhause bis zu vier Pflanzen angebaut werden können. Ziel sei unter anderem, dem organisierten Verbrechen eine Einnahmequelle zu entziehen. Wer dagegen Jugendliche mit Cannabis versorgt, soll mit bis zu 14 Jahren Haft bestraft werden können. Das Gesetz legt auch den Grenzwert im Blut für den Wirkstoff THC im Straßenverkehr fest, der mit einem Speicheltest untersucht werden kann.



Kanada wäre damit der erste führende Industriestaat, in dem das Verbot von Marihuana landesweit aufgehoben würde. Das Gesetz soll bis 1. Juli kommenden Jahres in Kraft treten. Premierminister Trudeau hatte die Legalisierung im Wahlkampf 2015 versprochen.