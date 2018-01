Marina Weisband "Wir malen uns einen fiktiven Trump als sabberndes Monster"

Die Kritiker von Trump laufen oftmals in die exakt selbe Falle wie seine Fans, meint Marina Weisband in ihrer Kolumne. Wir würden unser Weltbild in unserer Verachtung auf sie größtenteils aus gegenseitiger Selbstbestätigung, moralischer Überlegenheit und Schwarzweiß-Denken erstellen.

Von Marina Weisband

