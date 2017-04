Südkorea, Japan und die USA haben ein gemeinsames Marinemanöver gestartet.

An der dreitägigen Übung vor der Küste Südkoreas sind mehr als 800 Soldaten beteiligt. Wie das Verteidigungsministerium in Seoul weiter mitteilte, soll eine wirksame Reaktion auf die Bedrohung durch nordkoreanische U-Boote und U-Boot-gestützte Raketen trainiert werden. Nordkorea hat in den vergangenen Monaten mehrfach atomar-bestückbare Raketen abgefeuert. Nach Einschätzung von US-Experten bereitet das kommunistische Land offenbar einen neuen Atomwaffentest vor.