Marl Nominierungen für Grimme-Preise bekanntgegeben

Frauke Gerlach, Direktorin des Grimme-Instituts (Imago / Horst Galuschka)

Im nordrhein-westfälischen Marl sind die Nominierungen für den Grimme-Preis bekannt gegeben worden.

Die Direktorin des Grimme-Instituts, Gerlach, erklärte, dieses Mal habe es so viele Einreichungen gegeben wie nie zuvor. Aus den mehr als 1.000 Vorschlägen schafften es 81 Produktionen und Einzelleistungen in die Endrunde. Unter den nominierten Fernsehfilmen befassen sich viele mit politischen Themen, in 23 von ihnen geht es um Flucht und Migration.