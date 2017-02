Marokko Erneuter Ansturm auf spanische Exklave Ceuta

Ein hoher Zaun umgibt die spanische Enklave Ceuta. (dpa/picture-alliance/epa efe Khalil Shikaki)

In Marokko sind erneut hunderte Flüchtlinge über den Grenzzaun in die spanische Exklave Ceuta gelangt.

Nach Angaben der spanischen Behörden handelt es sich um rund 300 Menschen. Wie das Rote Kreuz berichtet, wurden mehrere verletzt. Sie seien in ein Krankenhaus oder in das Erstaufnahmezentrum von Ceuta gebracht worden. Am Freitag hatten rund 500 Migranten den Grenzzaun überwunden. Einwanderer aus Afrika versuchen immer wieder, über die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla an der marokkanischen Mittelmeerküste in die EU zu gelangen.