In Marokko sollen die staatlichen Projekte zur Armutsbekämpfung überprüft werden.

König Mohammed VI. sagte in einer Rede vor dem Parlament, die Programme funktionierten nicht mehr. Ineffizienz und Betrug hätten zugenommen. Er habe deshalb eine Untersuchung durch Wirtschaftsprüfer angeordnet. Korrespondenten zufolge hat vor allem in der nördlichen Rif-Region die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wegen wirtschaftlicher Probleme und Korruption zuletzt zugenommen.