Marokko Schulen mit mutmaßlicher Gülen-Verbindung müssen schließen

Marokkanische Schüler besuchen nach Schulschluss in Kiosk neben einer Schule. (imago/Kickner)

In Marokko werden in den nächsten Wochen mehrere Schulen geschlossen, die Verbindungen zur Bewegung des türkischen Predigers Gülen haben sollen.

Das Innenministerium in Rabat erklärte, in den Einrichtungen werde unerlaubterweise Gülens Ideologie verbreitet. Vor vier Monaten hatte eine türkische Delegation Marokko besucht und betont, die Bewegung sei gefährlich. Nach Ansicht der türkischen Regierung steckt Gülen hinter dem Putschversuch vom vergangenen Sommer. Der islamische Prediger bestreitet das. Seine Bewegung Hizmet betreibt Privatschulen in 160 Ländern, auch in Deutschland.