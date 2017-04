Zehntausende Menschen haben weltweit für die Freiheit von Wissenschaft und Forschung sowie für faktenbasierte Politik demonstriert.

In mehr als 600 Städten gab es Aktionen, darunter in London, Paris und Washington. Dort fand die Hauptkundgebung statt. Auch in vielen deutschen Städten beteiligten sich Tausende Menschen am sogenannten "Marsch für die Wissenschaft".



Die Initiatoren der Proteste kritisieren, dass Politiker und Teile der Gesellschaft wissenschaftliche Erkenntnisse etwa zum Klimawandel zurückweisen. Insbesondere in den USA wächst seit dem Amtsantritt von Präsident Trump die Angst vor sogenannten alternativen Fakten. Die Initiatoren protestieren aber auch gegen die zunehmende Einschränkung freier Forschungsarbeit beispielsweise in der Türkei oder Ungarn.