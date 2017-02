Bereits vor dem Reformationsjubiläum von 1917 wurde ein nicht näher benannter Männerchor mit dem bekanntesten Lutherlied "Ein feste Burg ist unser Gott" auf Platte gebannt. Aufnahmen dieses Werkes, in der Regel in der Vertonung von Johann Sebastian Bach, häuften sich fortan, auch anlässlich der Luther-Gedenkjahre 1933 - zum 450. Geburtstag - und 1946 - zum 400. Todestag. Die wenig systematische Herangehensweise dieser Zeit änderte sich beim Reformationsjubiläum 1967 und vor allem beim Lutherjahr 1983, als speziell in der DDR geschickt konzipierte Schallplatten herausgebracht wurden. In dieser Epoche wurde eine Vielzahl an frühen Luther-Vertonungen entdeckt und es fand eine Hinwendung zum historischen Instrumentarium statt.