Von wegen alte Tante. Diese SPD hält einen ganz schön auf Trab.

Noch vor einer Woche dachten alle, der Gabriel werde diesmal gegen Merkel verlieren. Doch dieser Gabriel hat am Dienstag einen veritablen Haken geschlagen und die Ausgangslage acht Monate vor der Bundestagswahl schlagartig verändert. Die SPD hat – endlich, seufzen wohl viele – einen wirklich neuen Kanzlerkandidaten.

Mit seiner heutigen Rede hat Martin Schulz die Zügel in der Partei übernommen. Seine Zielsetzung ist ehrgeizig. Schulz will Bundeskanzler werden und seine Partei, die SPD - in den Umfragen liegt sie bei 23 Prozent - zur stärksten politischen Kraft in Deutschland machen. Ist das realistisch? Nein, viel spricht dagegen, dass es so kommt. Sollte Schulz das Ziel deshalb weniger vollmundig stecken? Nein, warum sollte er? Wer sich durch die Niederlagen von Frank-Walter Steinmeier 2009 und Peer Steinbrück 2013 entmutigen lässt, der sollte von dieser Herausforderung besser die Finger lassen.

Martin Schulz sieht eine Chance, nicht zuletzt für sich selbst, und ist scheint entschlossen, sie zu nutzen. Persönlich kann er nicht viel verlieren. Als Nachfolger von Sigmar Gabriel im Amt des Parteivorsitzenden empfangen ihn die Genossen mit offenen Armen, im Kampf gegen Angela Merkel erwartet kaum jemand Sensationen.

Ein ungewöhnlicher Kandidat

Es ist ein in vieler Hinsicht ungewöhnlicher Kanzlerkandidat, der heute die Bühne betreten hat und deshalb sind Prognosen noch gefährlicher als sonst. Schulz kommt von außen; anders als die Herausforderer der Vorjahre ist er zwar ohne innenpolitische Erfahrung, aber auch ohne innenpolitischen Ballast unterwegs. Selbst ein Gerhard Schröder, der das Kanzleramt einst von Hannover aus eroberte, konnte als Ministerpräsident noch in Mithaftung für Regierungspolitik genommen werden.

Martin Schulz hat sich heute als frischer Kandidat empfohlen. "Ich bin der Sohn einfacher Leute", so begann er heute seine Erzählung über sich selbst, die jeden Genossen überzeugen dürfte. Persönliche Niederlagen münzte er um in Erfahrungen. Andere mögen Verständnis haben, ich habe Empathie, so seine Botschaft - und wer würde da nicht an die Kanzlerin denken, der oftmals, zu Recht oder nicht, Empathiedefizite attestiert wurden.

Der Mann, den die meisten, wenn überhaupt, als Fernsehfigur aus Brüssel kennen, hat jetzt viel Zeit. Angela Merkel steht für ihren Satz: Sie kennen mich! Martin Schulz will diesem Satz ein "Sie können mich kennenlernen" entgegensetzen.

Seine Persönlichkeit ist dabei vermutlich stärkster Trumpf. Die inhaltlichen Bemerkungen waren heute allzu vertraut: Steuerflucht, bezahlbarer Wohnraum, Gerechtigkeit und Digitalisierung. Alles richtig, aber alles schon tausendmal gehört, hätte ein Gabriel genau so sagen können. Neue Antworten gab es keine.

Möglicherweise keine vierte Chance für die SPD

Durch absehbar zentrale Themen des Wahlkampfs - Flüchtlingspolitik und Innere Sicherheit - kann auch ein Martin Schulz kaum einen überzeugenden Gegensatz zur Kanzlerin formulieren. SPD und CDU im Bund und in den Ländern können auf diesen Politikfeldern allzu oft im Chor singen.

Doch wenn es Martin Schulz gelingt, die unbestreitbaren SPD-Erfolge dieser Legislaturperiode besser zu verkaufen als es unter Sigmar Gabriel offenkundig möglich war, dann könnte etwas in Bewegung geraten. Niemand weiß, was der Wahlkampf bringt. Es ist keineswegs ausgemacht, dass der Union ein glaubwürdiger Burgfrieden gelingt. Die Grünen sind auch nicht eben bekannt für Chancenmaximierung kurz vor der Bundestagswahl. Nun gilt eben das ausdrücklich auch für die SPD.

"Hand in Hand, Seit an Seit", hat Schulz heute ausgerufen; es muss ihm gelingen, diese Geschlossenheit in der Partei herzustellen. Nach zwei verheerenden Wahlniederlagen im Bund sollten die Sozialdemokraten wissen, dass sie möglicherweise keine vierte Chance bekommen. Wir brauchen in diesem Wahljahr jede Partei, die sich glaubwürdig gegen Populisten abgrenzt. Koalitionen werden in diesem Jahr erst nach dem 24. September ausgehandelt.