Nach dem Verzicht des scheidenden SPD-Vorsitzenden Schulz auf das Amt des Außenministers kommen aus seiner Partei Forderungen nach einem Ende der Personaldebatte.

Parteivize Schwesig sagte am Abend, es müsse jetzt um die Inhalte gehen. Bundestagsvizepräsident Oppermann forderte in der Neuen Osnabrücker Zeitung Ruhe in der SPD. Viele SPD-Spitzenpolitiker zollten Schulz Respekt. Partei-Vize Dreyer sagte der Rhein-Zeitung, er gehe diesen Schritt, um eine Zustimmung zum Koalitionsvertrag nicht zu gefährden. Justizminister Maas erklärte, Schulz stelle das Wohl der Partei und des Landes über persönliche Ziele. Kritik an der SPD-Führung äußerte hingegen der Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus, Saleh, im RBB. Das, was gerade passiere, mache viele sprachlos.



Der FDP-Vorsitzende Lindner sagte, Schulz' Entscheidung zeige, dass eine Politik, die vor allem dem Machterhalt diene, an Grenzen stoße.



CDU-Fraktionschef Kauder sagte der Passauer Neuen Presse, er hoffe, die Sozialdemokraten kämen nun zur Ruhe, damit eine stabile Regierung gebildet werden könne.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.