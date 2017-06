Die Arbeit im NSA-Untersuchungsausschuss hat sich nach Ansicht der Linken-Abgeordneten Renner gelohnt.

Sie sagte im Deutschlandfunk, der Ausschuss sei "wichtig und richtig und erfolgreich" gewesen. Am Ende habe man auch offiziell feststellen können, was anfangs auf der Basis der geleakten Dokumente des Informanten Snowden nur zu vermuten gewesen sei: Dass es ein globales System der Massenüberwachung gebe. Und dass neben dem US-Dienst NSA auch der BND darin eine Rolle gespielt habe. Zudem sei deutlich geworden, dass die Dienste Bürger, Zivilgesellschaft, Nichtregierungsorganisationen, Presse, Parlamente und Regierungen abgehört und dabei auch vor befreundeten Nationen nicht halt gemacht hätten.



Dass man dies nun belegen könne, so die Linken-Politikerin weiter, sei trotz aller Differenzen ein Zeichen für den Erfolg des NSA-Untersuchungsausschusses.



Kritisch äußerte sich Renner zur Rolle des Bundeskanzleramts. Dieses sei schließlich die zuständige Stelle für die Rechts-, Fach-, und Dienstaufsicht gegenüber dem BND, habe seine Aufgabe aber angesichts von illegalen Praktiken und Rechtsverstößen vernachlässigt. "Im Kern gab es ein Organisationsversagen im Kanzleramt", kritisiert Renner. Denn nicht nur frühere Kanzleramtschefs wie Ronald Pofalla hätten dort Verantwortung getragen, sondern etwa auch Staatssekretäre und Abteilungsleiter. Die aber hätten wohl nicht so genau wissen wollen, was genau der BND so alles treibe. Im Ergebnis habe der Bundesnachrichtendienst "jahrelang in einem kontroll- und rechtsfreien Raum" agiert.