Das PEN-Zentrum Deutschland hat einen Offenen Brief an den Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe geschrieben.

In dem Schreiben wird er "eindringlich" darum gebeten, die Einweihung des Karl-Marx-Denkmals in Trier zu verschieben. Das Land China hat die Statue der Stadt geschenkt. In dem Offenen Brief heißt es, man solle so lange warten, bis die Dichterin Liu Xia aus dem Hausarrest entlassen und ihr die Ausreise aus China ermöglicht werde. Das wäre sicher auch im Sinne von Karl Marx, hieß es: "Pressefreiheit sah Marx als Ausdruck einer liberalen demokratischen Gesellschaftsform."



Liu Xia ist die Witwe des Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo und Ehrenmitglied im PEN-Zentrum. Sie steht seit 2010 unter Hausarrest und ist gesundheitlich schwer angeschlagen. Darüber hatte gestern auch der Dichter Liao Yiwu nach einem Telefonat mit ihr berichtet. Demnach soll sie ihm gesagt haben: "Es gibt nichts mehr, vor dem ich noch Angst habe. Wenn ich nicht gehen darf, dann sterbe ich zu Hause. Xiaobo ist gegangen, es gibt nichts mehr auf dieser Welt für mich."



In Trier beginnen am Wochenende die großen Feierlichkeiten zum 200. Geburtstag von Marx, der dort am 5. Mai 1818 geboren wurde. Dabei soll auch die Statue enthüllt werden.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.