EU-Kommissionspräsident Juncker hat davor gewarnt, Karl Marx für die Verbrechen des Kommunismus verantwortlich zu machen.

Man müsse Marx aus seiner Zeit heraus verstehen, sagte Juncker in seiner Rede anlässlich des 200. Geburtstages des Philosophen und Ökonomen in Trier. Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer betonte, die Verbrechen, die im 20. Jahrhundert im Namen von Marx begangen worden seien, könnten ihm nicht angelastet werden. Ab morgen sind mehrere Jubiläumsausstellungen in Marx' Geburtsstadt für Besucher geöffnet.



Geplant ist außerdem die Enthüllung einer Statue, die China der Stadt zum Jubiläum geschenkt hat. Dies wird vom PEN-Zentrum Deutschland mit Blick auf die unter Hausarrest stehende chinesische Dichterin Liu Xia kritisiert.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.