Was finden Deutsche an Italien so attraktiv? Wie schätzen umgekehrt die Italiener ihre nördlichen Nachbarn ein?

Aber nicht nur um den Nationalcharakter und um gegenseitige Sympathien soll es gehen, wenn der Deutschlandfunk zur Matinee am Sonntag, den 29. April 2018 im Saal des Italienischen Kulturinstituts zu Köln bittet.

In der Radiosendung, die live für ganz Deutschland ausgestrahlt wird, kommen Gesprächsgäste aus beiden Ländern zu Wort, die über ihre jeweilige Perspektive berichten. Zu Themen wie Landschaft und Kultur, Kulinarik und Wein, zu Kunst und Schriftstellerei, Gesellschaft und Politik und zum Lebensgefühl, das besonders die Deutschen bei ihren italienischen Miteuropäern so schätzen. Wie aber sieht Italien jenseits der Klischees aus?

Umrahmt wird das Bühnenprogramm von Liveauftritten:

FLO (Floriana Cangiano) im Duo mit dem Gitarristen Marcello Giannini (Neapel)

Orchester Amore e Problemi (Köln)

Die Moderation erfolgt deutsch-italienisch: An der Seite des Deutschlandfunk-Redakteurs Andreas Stopp ist die Kunstjournalistin Cristiana Coletti. Beide führen gemeinsam durch das Programm, zu dem Interessierte und Neugierige herzlich eingeladen sind.

Die Veranstaltung beginnt um 11.00 Uhr, Deutschlandfunk sendet live von 11.30 bis 13.00 Uhr.

Eintritt frei. Es wird um unverbindliche Voranmeldung unter Tel. (0221) 9405610 oder per E-Mail unter iiccolonia@esteri.it gebeten.

http://www.deutschlandfunk.de/sonntagsspaziergang

www.iiccolonia.esteri.it/IIC_Colonia/de/