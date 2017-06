US-Verteidigungsminister Mattis hat den Willen seines Landes zu einem langfristigen Engagement in Afghanistan bekräftigt.

Er mache keine Zeitpläne für Kriege, sagte Mattis in Brüssel nach einem Treffen der Nato-Verteidigungsminister. Er räumte ein, dass in der Vergangenheit die Militärpräsenz in Afghanistan voreilig reduziert worden sei. Bisher galten in den USA sogenannte Exitstrategien, die Truppenreduzierungen zu bestimmten Daten vorsahen. Nach Ansicht von Experten wurde den afghanischen Taliban dadurch das Gefühl vermittelt, sie brauchten die ausländischen Truppen nur "auszusitzen".



Die USA sind seit Oktober 2001 durchgehend mit Truppen in Afghanistan vertreten. Seit 2014 konzentriert sich die Nato-Mission auf die Ausbildung der afghanischen Sicherheitskräfte.