Die nach dem US-Angriff auf eine syrische Luftwaffenbasis gestiegenen Spannungen mit Russland werden nach Ansicht von US-Verteidigungsminister Mattis nicht außer Kontrolle geraten.

Er sagte in Washington, der Angriff sei eine einmalige Antwort auf den Einsatz von Chemiewaffen durch Syrien gewesen. Hauptziel bleibe der Kampf gegen die Islamistenmiliz IS. Die USA hätten kein Interesse, in den Bürgerkrieg zwischen Präsident Assad und seinen Gegnern hineingezogen zu werden. Mattis fügte hinzu, er habe sich die Geheimdienstberichte über den Giftgas-Vorfall angesehen und habe keinen Zweifel, dass die syrische Regierung dafür verantwortlich sei.



Die Führung in Damaskus hat die Vorwürfe von Beginn an zurückgewiesen. Der russische Präsident Putin erklärte, ihm lägen Hinweise darauf vor, dass der Gasangriff inszeniert gewesen sei, um Assad dafür verantwortlich zu machen.