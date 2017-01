Mauerbau Mexiko kritisiert Trumps Pläne

GIbt es bereits: Eine Absperrung an der Grenze zu Mexiko (Deutschlandradio / Thilo Kößler )

Mexiko hat die Anordnung von US-Präsident Trump für den Bau einer Grenzmauer kritisiert.

Staatschef Peña Nieto erklärte in einer Fernsehansprache, Mexiko glaube nicht an Mauern. Er bekräftigte, sein Land werde auch nicht wie von Trump gefordert die Baukosten übernehmen. Ein Sprecher Peña Nietos stellte zudem dessen für den 31. Januar geplanten Besuch in Washington in Frage.



Trump hatte zuvor per Dekret den Mauerbau angeordnet. Er unterzeichnete das Dokument bei einem Besuch des Heimatschutzministeriums in Washington. Trump erklärte, er werde sicherstellen, dass sich die USA die Kontrolle über ihre Grenzen zurückholten. In New York protestierten rund 1.000 Menschen gegen den Kurs des Präsidenten in der Einwanderungspolitik.



Trump zeigte sich auch offen für eine Rückkehr zu den umstrittenen harten Verhörmethoden des Geheimdiensts im Anti-Terror-Kampf. Er sei der Meinung, dass Folter funktioniere, sagte er dem US-Fernsehsender ABC. Angesichts der Gräueltaten von Dschihadisten müsse man Feuer mit Feuer bekämpfen. Trump fügte hinzu, es werde aber nur eine Rückkehr zu diesen Verhörmethoden geben, wenn Verteidigungsminister Mattis und CIA-Chef Pompeo dies als richtig erachteten.