Mauerbau zu Mexiko US-Behörde schreibt Ideenwettbewerb aus

Ein obdachloser Migrant vor der US-Mexikanischen Grenze in Tijuana, Mexiko. (dpa picture alliance / David Maung)

Die US-Grenzschutzbehörde plant einen Ideenwettbewerb für die von Präsident Trump geplante Grenzmauer zu Mexiko.

Eine entsprechende Aufforderung an interessierte Unternehmen werde bis zum 6. März im Internet veröffentlicht, hieß es in einer Erklärung der Behörde. Die Bewerber sollen demnach Konzepte für das Design der Mauer einreichen. Mitte April würden die Bauaufträge erteilt.



US-Präsident Trump hatte gestern in einer Rede in Washington erklärt, mit dem Projekt an der 3.200 Kilometer langen Grenze zu Mexiko werde "sehr bald" begonnen. Die Mauer soll vor illegaler Einwanderung und Drogenschmuggel schützen.