Maut-Einnahmen Normenkontrollrat bemängelt Berechnung

Bald sollen ausländische Autofahrer in Deutschland Maut bezahlen. (imago stock&people)

An den Einnahme-Berechnungen für die Pkw-Maut gibt es von seiten des Nationalen Normenkontrollrats der Regierung erneut Kritik.

In einer Stellungnahme heißt es, die Darstellung der erwarteten Einnahmen trage nicht dem Umstand Rechnung, dass künftig die Zahl der Pkw mit hohem Schadstoffausstoß sinken dürfte und somit rückläufige Einnahmen zu erwarten seien. - Das beim Kanzleramt angesiedelte unabhängige Gremium prüft Vorhaben etwa auf unnötige Bürokratie und mögliche Folgekosten. - Das Bundesverkehrsministerium verspricht sich durch die Maut jährlich rund 500 Millionen Euro an Einnahmen, die in das Straßennetz investiert werden sollen.