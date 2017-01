Maut Widerstand der Nachbarländer hält an

Die Mauterhebung soll über die Erfassung von Fahrzeug-Kennzeichen geschehen. (imago / Ralph Peters)

Auf Initiative Österreichs haben in Brüssel mehrere Nachbarstaaten Deutschlands beraten, wie sie auf die Maut-Pläne der Bundesregierung reagieren sollen.

Österreichs Verkehrsminister Leichtfried erklärte, die von Deutschland geplante Maut verstoße auch in geänderter Form gegen europäische Grundsätze. Sie sei diskriminierend. Die Kritiker erwägen als letzten Schritt eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. In Berlin verabschiedete das Bundeskabinett ein geändertes Maut-Konzept. Verkehrsminister Dobrindt, der in dieser Frage einen Kompromiss mit der EU-Kommission erzielt hatte, betonte, es werde für inländische Autofahrer keine Mehrbelastungen geben.