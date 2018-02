May in China

Die britische Premierministerin May hat bei ihrem Staatsbesuch in China Investitionsabkommen über umgerechnet zehn Milliarden Euro vereinbart.

Nach Angaben der Regierung in London wollen chinesische Investoren mehr als 2.500 Arbeitsplätze in Großbritannien schaffen.



May hatte nach einem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jingping betont, angesichts des anstehenden EU-Austritts wolle ihr Land seine Wirtschaftsbeziehungen weltweit ausbauen. China sei ein wichtiger Teil davon. Auch Xi erklärte, er wolle die Beziehungen zu Großbritannien auf eine neue Ebene heben.

