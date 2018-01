Für die britische Premierministerin May geht es beim Austritt ihres Landes aus der EU nach eigenen Worten nicht ums Rosinenpicken.

May sagte der "Bild"-Zeitung, man strebe ein umfassendes Freihandelsabkommen und eine Sicherheitspartnerschaft an. Ihr Land sei auch künftig der europäischen Verteidigung und Sicherheit verpflichtet - ohne Wenn und Aber. Diese Botschaft werde sie auch im Februar auf der Münchner Sicherheitskonferenz bekräftigen. Dass sie an der Konferenz teilnimmt, war bislang der Zeitung zufolge nicht bekannt. In deutscher Sprache sagte May in dem Interview: "Wir verlassen die EU, aber nicht Europa". Ein zweites Referendum über die EU-Mitgliedschaft Großbritanniens schloss sie erneut aus.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.