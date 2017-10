Die britische Premierministerin May ist überzeugt, dass die Austrittsverhandlungen mit der EU zu einem guten Ergebnis führen werden.

Bei ihrer Parteitagsrede in Manchester sagte May, sie habe verstanden, dass einige die Brexit-Gespräche frustrierend fänden. Die Regierung in London habe sich aber auf jede Eventualität vorbereitet.



May entschuldigte sich für das schlechte Ergebnis ihrer Partei bei der vorgezogenen Parlamentswahl im Juni. Sie übernehme dafür die Verantwortung. Die Konservativen hatten die Mehrheit im Unterhaus verloren. May führt seitdem eine Minderheitsregierung, die von der nordirischen DUP unterstützt wird. Während ihrer Ansprache wurde die Premierministerin von einem Kritiker unterbrochen, der ihre Entlassung forderte.