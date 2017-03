Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mayer, dringt auf eine verschärfte Abschiebepraxis.

Der CSU-Politiker betonte, in Deutschland gebe es weit über 200.000 Ausländer ohne Bleiberecht, die ihrer Pflicht zur Ausreise nicht nachkämen. Künftig werde man Geduldete, die ihre Abschiebung zum Beispiel durch Täuschung lange verhindert haben, ohne Ankündigung abschieben, sagte Mayer der Nachrichtenagentur DPA. - Der Bundestag will sich heute mit dem Thema befassen. Der Gesetzentwurf sieht auch vor, dass sogenannte Gefährder, denen Anschläge zugetraut werden, leichter in Abschiebehaft genommen werden können.