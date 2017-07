Nach den Krawallen am Rande des G20-Gipfeltreffens in Hamburg fordern Politiker harte Strafen für die Randalierer.

Der CSU-Innenpolitiker Mayer verlangte eine "rigorose und unnachgiebige Verfolgung" von identifizierten Tätern. Er sei "fassungslos, dass Linksradikale offenkundig keine Hemmungen" hätten, das Leben von Polizeibeamten zu gefährden. Zuvor hatte bereits Bundesaußenminister Gabriel in einem Gastbeitrag in der "Bild am Sonntag" gefordert, die - so wörtlich - "Orgie an Brutalität" dürfe nicht ohne Konsequenzen bleiben. In derselben Zeitung verteidigte Bundesinnenminister de Maizière das Vorgehen der Polizei in Hamburg. Der Rechtsstaat habe die Kontrolle nicht verloren. Angesichts des Ausmaßes der Gewalt habe jedoch auch bei bester Vorbereitung nicht jede Ausschreitung sofort unterbunden werden können, betonte der CDU-Politiker.



Die Fraktionschefin der Linken im Bundestag, Wagenknecht, forderte, auf Gipfeltreffen künftig ganz zu verzichten. Sie warf Bundeskanzlerin Merkel und Hamburgs Bürgermeister Scholz vor, die Veranstaltung aus Wahlkampfgründen nach Deutschland geholt zu haben. Die Sicherheitslage sei zudem "völlig falsch" eingeschätzt worden.