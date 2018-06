Der griechische Ministerpräsident Tsipras hat nach der Einigung im Namensstreit mit Mazedonien einen Misstrauensantrag überstanden. Das Parlament in Athen lehnte am Abend den Antrag der konservativen Oppositionspartei Nea Dimokratia ab. Sie hatte argumentiert, die Regierung habe keine Mehrheit für ein Abkommen mit der Regierung in Skopje.

Nach der Abstimmung soll der Vertrag morgen in der mazedonisch-griechischen Grenzregion des Prespa-Sees unterzeichnet werden. Der Vereinbarung zufolge wird sich das Nachbarland künftig Nord-Mazedonien nennen und erklären, dieser Name habe nichts mit dem hellenistischen Mazedonien der Antike zu tun. Dies schließt eventuelle Gebietsansprüche auf die nordgriechische Provinz Mazedonien aus. Als Gegenleistung will Griechenland den Weg für einen Nato-Beitritt und EU-Beitrittsverhandlungen freimachen.

