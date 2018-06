Das mazedonische Parlament hat das vorläufige Abkommen zur Beilegung des Namensstreits mit Griechenland in erster Lesung gebilligt.

Die Abgeordneten stimmten in Skopje mit absoluter, aber nicht breiter Mehrheit für die Vorlage, wonach ihr Land künftig den Namen "Republik Nord-Mazedonien" tragen soll. Eine abschließende zweite Lesung steht noch aus. Außerdem ist ein Referendum über die Vereinbarung vorgesehen, die am Wochenende von den Außenministern beider Länder unterzeichnet wurde.



Wegen des jahrzehntelangen Streits über den Staatsnamen blockierte Griechenland stets eine Annäherung des Nachbarlandes an EU und Nato. Aus Sicht Athens stellt der bisherige Staatsname Mazedonien eine Gefahr wegen möglicher Gebietsansprüche auf die gleichnamige griechische Provinz dar.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.