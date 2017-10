Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Mazyek, warnt davor, die islamischen Verbände als Dialogpartner zu vernachlässigen.

Die Verbände repräsentierten den Islam in Deutschland, sagte er der in Berlin erscheinenden "tageszeitung". Die Bundesregierung dürfe sich nicht nur ein oder zwei Personen aussuchen, die den Islam repräsentierten. Indirekt kritisierte Mazyek auch die gekürzten Geldzuweisungen an den türkischen Islamverband Ditib wegen Spionageverdachts. Er betonte, der Gestaltungswille in der Politik sei derzeit nur schwach ausgeprägt.



Laut Schätzungen sind in den vier großen Islamverbänden etwa 20 Prozent der Muslime in Deutschland organisiert.