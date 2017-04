Der Serbien-Beauftragte des Europäischen Parlaments, McAllister, sieht den Balkan-Staat auch auf lange Sicht nicht als EU-Mitglied.

Serbien müsse in Bereichen wie der Rechtsstaatlichkeit und der Pressefreiheit erst einmal die Voraussetzungen für einen Beitritt erfüllen, sagte der CDU-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Zudem müsse Belgrad seine Beziehungen zum Kosovo normalisieren. Serbiens bisheriger Regierungschef Vucic hatte am Sonntag bereits in der ersten Runde die Präsidentschaftswahl gewonnen. Der 47-jährige will das Land in die EU führen und zugleich gute Beziehungen zu Russland unterhalten.



Am Abend protestierten hunderte Menschen in Belgrad gegen den künftigen Staatschef. Auch an anderen Orten gab es Kundgebungen. Serbien ist seit 2012 EU-Beitrittskandidat.