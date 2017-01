Die Inhalte der Ansprache von May seien für ihn nicht überraschend gewesen. Die Linie habe sich schon seit dem Parteitag der britischen Konservativen im vergangenen Oktober abgezeichnet. Er habe die Rede gestern "als hart, klar und auch ein wenig kompromisslos" empfunden, betonte McAllister.

Zur Dauer der Verhandlungen erläurte der CDU-Politiker: "Wir müssen ja im Grunde genommen drei Abkommen mit den Briten verhandeln." Das Eine sei die Vertragsänderung, das Zweite das eigentliche Austrittsabkommen. Dieses in den kommenden beiden Jahren "über die Bühne zu bekommen, ist ambitioniert, aber auch das ist möglich". Aber danach stehe ein "Abkommen zur Neuregelung der Beziehungen zum dann Nicht-Mitglied Vereinigtes Königreich" an. Dafür würden mehr als zwei Jahre benötigt. In der Zwischenzeit brauche man Übergangslösungen.

EU muss "klare Kante zeigen"

May habe gestern "eine differenzierte Binnenmarkt-Strategie" vorgestellt. Die Briten wollten demnach "raus aus dem Binnenmarkt", dann aber in bestimmten Bereichen doch wieder "den vollen Zugang" haben. "Das ist natürlich auch eine Form der Rosinenpickerei." So etwas könne sich die EU jedoch nicht erlauben.

Man müsse bei den Verhandlungen "klare Kante zeigen", auch mit Blick auf die übrigen Mitgliedstaaten. Zwar hätten sich alle 27 klar zur EU bekannt. Doch es gebe in einigen Ländern politische Kräfte, die darauf aus seien, für sich auch "ein Europa à la Carte organisieren" zu können. Und wenn man damit anfange, dann untergrabe man die Grundfeste der Europäischen Union, betonte McAllister.

