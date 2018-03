Der von US-Justizminister Sessions entlassene frühere stellvertretende FBI-Direktor McCabe soll persönliche Notizen über Präsident Trump besitzen.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur AP handelt es sich um ähnliche Gesprächsprotokolle wie die des im vergangenen Mai entlassenen FBI-Direktors Comey. Diese könnten Trump in der Affäre um eine russische Einmischung in den Präsidentschaftswahlkampf belasten. AP beruft sich auf einen nicht namentlich genannten Informanten. McCabe, der die Unterlagen bereits an das Team von Sonderermittler Mueller übergeben haben soll, erklärtte, Trump führe einen Krieg gegen das FBI und die Bemühungen des Sonderermittlers.

