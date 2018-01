"Me Too" in Deutschland

Nach den Berichten über sexuelle Belästigungen von Schauspielerinnen drängt die Anti-Diskriminierungsstelle des Bundes auf eine zentrale Beschwerdestelle.

Auch in Deutschland seien Schauspielerinnen und Schauspieler, die Belästigung erfahren hätten, viel zu lange allein gelassen geworden, sagte die Leiterin der Behörde, Lüders. Und über die sprichwörtliche "Besetzungscouch" sei viel zu lange geschmunzelt worden. - In der Wochenzeitung "Die Zeit" berichten ehemalige Schauspielerinnen von sexuellen Übergriffen des Fernsehregisseurs Dieter Wedel. Es ist das erste Mal, dass in Deutschland in Zusammenhang mit der "Me-Too"-Debatte Namen genannt werden. Wedel bestreitet die Vorwürfe.

