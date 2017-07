Polizei und Spezialkräfte haben heute früh in Güstrow sowie in weiteren Orten in Mecklenburg-Vorpommern mehrere Gebäude durchsucht.

Medienberichten zufolge handelte es sich um einen Anti-Terror-Einsatz, bei dem mehrere Verdächtige festgenommen worden seien. Das Polizeipräsidium in Rostock bestätigte die Durchsuchungen und erklärte, weitere Informationen werde die Bundesanwaltschaft am Nachmittag bekanntgeben. Nach Informationen des NDR sollen die Festgenommenen einen islamistischen Hintergrund haben.