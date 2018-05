Media Ownership Monitor "Medienkompetenz stärken"

Wer hat wie viel Einfluss in der Medienbranche und damit auf die Meinungsbildung? Regelmäßig analysiert die Organisation "Reporter ohne Grenzen" in verschiedenen Ländern die Medienkonzentration. Diese müsse jedoch nicht automatisch schlecht sein, so Projektleiter Olaf Steenfadt im Dlf.

Olaf Steenfadt im Gespräch mit Bettina Köster

