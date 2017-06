"Fußball ist unser Leben" - dieses Lied der deutschen Nationalmannschaft von 1973 scheint sich immer wieder zu bewahrheiten. Die Mehrheit der Deutschen sind Fußball-verrückt. Wenige TV-Ereignisse haben so hohe Quoten wie Übertragungen aus dem Stadion. Doch das Spiel um den Ball wird immer teurer. Das ZDF sah sich deshalb nicht in der Lage, für die Fernsehrechte an der Champions-League entscheidend mitzubieten. Die Rechte gehen nun an den Bezahlsender Sky und einen Streaming-Dienst. Doch ist das ein Verlust? Wie viel Fußball braucht das öffentlich-rechtliche Fernsehen? Gehört er zur Grundversorgung?