Analysen, Hintergründe oder investigative Enthüllungen – Nachrichtenmagazine liefern einen wichtigen Beitrag zur Berichterstattung in Deutschland. Ein Beispiel dafür ist "Der Spiegel". Die 1947 von Rudolf Augstein gegründete Zeitschrift gilt vielen bis heute als eine Institution im Journalismus. Skandale und gesellschaftliche Ereignisse in der Geschichte der Bundesrepublik sind mit ihr verbunden.

Anfang der 90er Jahre wurde der "Focus" als eine Alternative zum "Spiegel" aufgelegt. Dabei wurde insbesondere auf eine zeitgemäße und opulente Aufmachung mit Grafiken und großformatigen Bildern gesetzt.

Inzwischen sind aber auch bei den Nachrichtenmagazinen die Auflagenzahlen deutlich rückläufig. Derzeit liegt die verkaufte Auflage bei knapp über 700.000 ("Der Spiegel") bzw. 425.000 ("Focus"). Um dennoch weiterhin journalistisch Relevant zu bleiben, verlagern die Medienhäuser einen Großteil der Arbeit ins Internet, wobei zum Teil auch unterschiedliche Konzepte verfolgt werden. "Spiegel Online" und "Focus Online" gehören zu den meistgenutzten Nachrichtenportalen.

In @mediasres im Dialog möchten wir mit Ihnen darüber diskutieren, welche Bedeutung Nachrichtenmagazine heute noch haben: Verfolgen Sie die wöchentliche Berichterstattung? Lesen Sie regelmäßig die aktuellen Ausgaben oder nutzen Sie eher "Spiegel Online" oder "Focus Online"?

