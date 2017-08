@mediasres im Dialog Faszinieren Sie virtuelle Welten?

In dieser Woche lockt die Gamescom viele Fans von Videospielen nach Köln. Die Messe ist auch ein Highlight für Liebhaber von anderen dreidimensionalen Lebenswelten. Was macht das animierte Leben im Computer so spannend?