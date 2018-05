@mediasres im Dialog Finden Sie den European Song Contest noch zeitgemäß?

Bunte Showeinlagen und virtuose Lichteffekte. Die warten morgen Abend auf die Zuschauerinnen und Zuschauer. In Lissabon selbst ist Partylaune, zumindest bei den Fans. Aber für wen ist der European Song Contest tatsächlich noch attraktiv? Schauen Sie sich den europäischen Singwettbewerb an? Wenn ja, warum? Rufen Sie uns an: 0221-345 3451 oder schicken Sie eine mail an: mediasres-dialog@deutschlandfunk.de.

Moderation: Andreas Stopp

