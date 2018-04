Mark Zuckerberg deutete es nur kurz an: er könne sich auch ein kostenpflichtiges Facebook vorstellen, sagte er in seiner Anhörung vor dem Kongress in Washington. Das würde bedeuten, dass Facebook nicht mehr (so sehr) darauf angewiesen wäre, die Daten seiner Nutzer zu Geld zu machen.

Doch wie realistisch wären ein kostenpflichtiges Facebook, ein kostenpflichtiges Twitter oder ein kostenpflichtiges Whatsapp? Was meinen Sie? Würden Sie für diese Dienste zahlen, wenn ihre Daten dadurch besser geschützt wären?

